Tchau, Buda! Davi garantiu a eliminação mais aguardada do BBB

Camila, então esposa do Buda, não gostou da aproximação do rapaz com Pitel dentro do BBB 24. Até então tida como low profile, resolveu colocar a boca no mundo e viralizou de maneira retumbante.

Lembro como se fosse ontem. Em apenas um dia, em um fatídico domingo, ela ganhou mais de um milhão de seguidores. VIrou o assunto do momento.

De lá para cá, ganhou outros dois milhões e tantos seguidores. E se tornou um fenômeno do marketing: desde o dia seguinte da exposição de sua revolta contra Buda, quase todos os posts que ela faz tem alguma marca patrocinando.