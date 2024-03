Nada faria o Brasil mais feliz do que Buda eliminado terça-feira

Esta é a versão online da newsletter BBB 24. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui.

Chegou a hora! Não podemos mais adiar essa catarse. Buda precisa ser eliminado na terça-feira que vem para que o Brasil fique feliz com uma sequência fascinante de constrangimento.

A esposa de Lucas Vipinho se tornou a grande influenciadora digital do primeiro semestre no Instagram. O que a Beatriz do Brás faz dentro do BBB é fichinha perto do que Camila está desempenhando aqui fora. Cada post é uma publi diferente, e são muitos posts por dia.