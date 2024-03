Pitel é a nova líder, mas as notícias não são boas

Fiquei muito feliz com a vitória de Pitel na prova do líder! Ela desistiu do BBB 24 já na primeira semana, mas conseguiu construir uma história muito interessante no programa.

Sempre muito autoconsciente e autocrítica, Pitel logo sentiu que tinha pegado o bonde errado da história. Falando assim, parece um porre, mas ela é divertidíssima.

Mas desde janeiro reclama que o Brasil escolheu seus favoritos, mesmo quando o país ainda estava confuso. Só que ela tinha razão.