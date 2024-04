Chega! Globo tem motivos para antecipar final do BBB 24

Esta é a versão online da newsletter BBB 24. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui.

Ontem foi embora a Pitel e junto com ela, boa parte dos motivos para ainda assistir ao BBB 24. Junto com outros integrantes do seu grupo, foi uma participante que brilhou pelo fator humano: não forçou uma personagem, não carregou nas tintas, foi ela mesma.

Como ponto positivo, Pitel foi o contraponto perfeito para os exageros e bizarrices do grupo fadas. Parecia disposta a protagonizar uma série boa da HBO, mas ficou perdida naquele remake infernal de Zorra Total que virou a reta final do reality.