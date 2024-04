Ninguém trabalhou mais que Davi pelo sucesso do BBB 24

Esta é a versão online da newsletter BBB 24. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui.

É impressionante a performance de Davi ao longo do BBB 24. Conseguiu impor seu ritmo no decorrer da temporada, chegando ao cúmulo de definir o pódio justamente com seus principais aliados.

Davi se entregou de maneira apaixonada ao reality show. Entendeu tudo como um jogo e teve isso como foco o tempo todo. Muito atencioso aos detalhes, usava até mesmo os termos dos jogos da discórdia do Sincerão em outras discussões e justificativas de voto.