Lembra dela? Giovanna ressurge do nada como líder no BBB 24

Tanto essa vitória de Giovanna quanto a dinâmica da semana podem resultar em um paredão todinho feito pela turma das fadas. Davi, Alane, Beatriz e Matteus provavelmente estarão na mira da líder. Resta saber quem será o quinto elemento.

A perspectiva de ter todos os integrantes de um mesmo grupo, justamente o lado favorito do público, mantém a engrenagem do bom entretenimento girando. Do contrário, é quase certo que o representante dos gnomos, seja qual for, será eliminado.

Conjecturas! Ainda poder fazê-las já tão próximos do fim é tão bom. Que maravilha essa temporada.

Notas para o BBB 24

Tá no VIP

A divertidíssima relação entre Pitel e Tadeu Schmidt. Ela é extremamente blasé com o apresentador. Fala pouco, é muito mais direta do que no convívio com os colegas. Sempre uma quebra de expectativa arrebatadora.