Tadeu jogou o balde de água fria que Davi foi proibido de jogar

Pelo menos ajudou a dissipar emergencialmente a baderna que estava correndo o risco de ocorrer lá dentro e que já estava generalizada aqui fora. Mas ainda tem um mês inteiro pela frente. Um terço do programa. É bastante coisa.

Com boa parte dos participantes dispostos a entregar os pontos por sentir o favoritismo de Davi e Beatriz, estimular alguma tensão no ar é tão importante quanto manter o controle.

Notas para o BBB 24

Tá na VIP

A extraordinária performance de Yasmin no bate-papo com o eliminado. Foi firme, não titubeou, agiu com um certo desdém e intimidou seus interlocutores. Era a Yasmin que gostaríamos de ter visto no BBB 24.

Tá na xepa