Davi corre sério risco de ser eliminado

A formidável performance da ex-esposa de Buda nas redes sociais. Ela ganhou mais de 1 milhão de seguidores no Instagram em um dia ao demonstrar sua revolta com as interações do então cônjuge com Pitel. Não duvido que ela seja o próximo nome confirmado em A Grande Conquista depois de Rachel Sheherazade.

Tá na xepa

Yasmin Brunet segue prometendo que vai causar grande balbúrdia no BBB 24, mas ainda não chegou lá. Cadê? Mesmo depois de Davi chamá-la de inútil em rede nacional, pouca coisa aconteceu. Mas a mãe dela prometeu processar o cara por injúria!