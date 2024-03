Fernanda admite ciúme de brother com Pitel: 'Olhinho fica até brilhando'

Fernanda confessa que Lucas Henrique é sua opção de voto no BBB 24 (Globo). Em papo com Michel, também declarou estar com ciúmes do brother com Pitel.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Michel declarou que Lucas pode escapar dos próximos Paredões: "Não vejo pessoas no jogo que vão indicar ele, a não ser eu e Isabelle. O restante ele se dá muito bem". Mas Fernanda discordou: "Eu voto nele, tem essa não. Está mal contada aquela história dele ter votado em mim no segundo Paredão seguido".