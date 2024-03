BBB 24: 'Ela é muito falsa', dispara Beatriz sobre Fernanda

Matteus: "Porque a gente é pelo certo. Eu tô aqui pelo certo. (...) "

Beatriz: "É por isso que eu confio na Leidy. Porque ela teve o negócio com a Fernanda e ela é amiga da Pitel e do povo, mas ela não abaixa a cabeça. Agora a Fernanda é muito falsa, eu vi na Prova do Líder ela sorrindo pra todo mundo"

Alane: "Ela é baixa. Lucas não tá longe, não. Acho baixo também"

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 11º Paredão? Alane Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Michel Reprodução/Globo

