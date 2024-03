Após outro resultado absurdo, Globo deveria rever provas do BBB 24

Assim como na vida real, a alternância de poder seria de bom alvitre também no BBB. Mas infelizmente parece que não teremos a sorte de descobrir como seria o reinado de excelsas figuras que seguem escondidas no jogo. A lista é longa.

Alguma coisa nas regras da prova deveria mudar para deixar a vitória um tanto mais aleatória. Basta observar que Michael venceu a prova do anjo em todas as três oportunidades mais recentes. O cara tá vendo mais a família confinado do que quando estava aqui fora.

Talvez seja o caso de oferecer provas que não demandem habilidade, tampouco inteligência, sequer sorte, muito menos agilidade e, se possível, nenhum tipo específico de talento.

Notas para o BBB 24

Tá no VIP

A divisão da casa em blocos maiores é muito pouco coesos está garantindo bons momentos. Todo mundo sabe bem quem odeia, mas não tem certeza em quem confia, ao mesmo tempo em que entende que precisa engolir uns sapos pra juntar votos.