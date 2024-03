Assim como Yasmin, veja outras vezes em que o Big Boss deu bronca na casa

No BBB 9, Boninho deu uma bronca em Ana Carolina por mexer na unha de outra sister: "Dona Ana Carolina, isso é um aviso para a senhora e para a dona Naiá. Esse alicate não está esterilizado, a dona Naiá é diabética. Se essa m*rda inflamar, eu vou arrancar o seu braço! Então, pare de brincar com o alicate".

O que aconteceu

BBB 24: Yasmin leva estalecada e ameaça levar casa para o Tá com Nada Imagem: Reprodução/Globoplay

No BBB 24, Yasmin e Beatriz foram chamadas no Confessionário. A produção repreendeu a modelo por querer levar a casa para Tá com Nada e a vendedora por ficar muito perto do palco no último show, mesmo após ser avisada para se afastar.

Em seguida, a produção deu uma bronca na casa e alertou: "Infringir qualquer regra do programa de propósito é passível de eliminação".

Recentemente, Giovanna também levou uma bronca do Big Boss: "Você precisa reforçar o cuidado com o seu pé, conforme já foi orientado. Mais repouso e, ao se movimentar, sempre usando as duas muletas. Evitar ao máximo apoio sobre o pé machucado. Peso do corpo sempre nas muletas. Mais cuidado ou a sua participação no programa pode acabar".