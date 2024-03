BBB 24: Madrugada tem definição de votos e reclamação de Isabelle

Os brothers do BBB 24 (Globo) tiveram uma madrugada de conversas após mais uma Prova do Líder, que coroou Lucas Henrique pela terceira vez na temporada. Veja os destaques da noite abaixo.

O que aconteceu

Isabelle desabafou sobre a convivência com a alguns brothers na casa: "É um clima muito difícil, conviver com pessoas que não falam com você. Parece que eu cometi um crime, não sei qual."