Fernanda errou mais que Deniziane, mas e daí? O BBB não é ENEM

O lembrete do BBB 24 para a sociedade é que as pessoas costumam ser muito mais interessantes do que seus erros e acertos. Virou moda achar que reality show é como desfile de escola de samba: a pessoa entra campeã e vai perdendo pontos conforme as falhas aparecem para os jurados.

Mas não é nada disso. O público está interessado em boas histórias. Com seu jeito desbocado e controverso, Fernanda fez com que esse paredão se tornasse uma espécie de referendo a respeito do seu comportamento em Curicica. Era o momento de aprová-la ou reprová-la -pouco tinha a ver com seus adversários, que ofereceram bem menos histórias para a audiência.

Por uma diferença muito pequena, o público acabou aprovando Fernanda e mandando Deniziane para casa mais cedo. Muito se questionou se teria sido por culpa do término com Matteus após ele ter feito a barba. Acredito que isso não tenha impactado muita coisa. Quem se importava de verdade com aquilo?

Deniziane ficou mais preocupada em não errar e falar a respeito de suas virtudes, em vez de mostrá-las. Sem enredo, não comoveu o suficiente e ficou a mercê da disputa das torcidas pela permanência ou não de Fernanda, além dos humores das torcidas de Davi e Isabelle, que ela deu azar de desagradar em suas últimas horas no BBB 24.

O BBB não é ENEM. O público está atrás de histórias com as quais ele possa se relacionar -seja por amor ou por ódio.

Notas para o BBB 24

Tá no VIP