Nova Juliette? Alane supõe que sister do BBB 24 é 'amada pelo Brasil'

No BBB 24 (Globo), Alane questionou se a eliminação de Deniziane teve a ver com o embate da sister com Raquele. A bailarina também levantou a hipótese de a doceira ser uma das preferidas do público.

O que aconteceu

Em um papo com Beatriz e Leidy Elin, Alane relembrou a rixa entre Deniziane e Raquele: "Vai que a Raquele é amada pelo Brasil inteiro, que ela é a nova Juliette. E aí tiraram a Anny porque teve esse embate."