Leidy opina sobre volta de Fernanda: 'Não quer dizer que ela é forte'

Após Fernanda se salvar do 9º Paredão do BBB 24 (Globo) — que eliminou Deniziane —, Leidy Elin afirmou para Yasmin que a rival não necessariamente está forte no jogo.

O que aconteceu

Fernanda se salvou do 9º Paredão da edição, com 47,16% dos votos. Quem deixou o jogo foi Deniziane, com 52,02%.