MC Bin Laden desabafa sobre affair com Giovanna: 'Não sou resto de ninguém'

MC Bin Laden desabafou com Lucas no BBB 24 (Globo) sobre a relação com Giovanna, sua affair na casa. O funkeiro confessou que o relacionamento está estremecido.

O que aconteceu

Bin relembrou o recente desentendimento com Michel e afirmou que Giovanna não procurou entender o seu lado: "Ontem ela ficou lá com ele. Hoje veio falar comigo e eu entendi a visão dela."