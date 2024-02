Wanessa teme 'julgamento cruel' que ela mesma faz com Davi

Esta é a versão online da newsletter BBB 24. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui.

O oitavo paredão do BBB 24 foi bastante importante para os rumos do jogo. Tadeu Schmidt foi bem objetivo -particularmente, se eu fosse Davi e Isabelle, passaria as próximas semanas apenas tocando a bola pro lado, administrando a vantagem que o discurso evidenciou.

O cenário desenhado pelo apresentador definiu que é difícil concorrer contra a dupla, narrada como a mais bela e profunda amizade. E que Marcus foi eliminado por uma única circunstância, a disputa direta contra eles, pois não havia outras razões para o público tirá-lo.