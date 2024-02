Davi supera número de seguidores de famosos do BBB 24; confira

No BBB 24 (Globo), Davi cresceu no Instagram e tem agora 5.173.979 de seguidores, superando o número de seguidores de MC Bin Laden.

O que aconteceu

Davi ultrapassou o número de seguidores de MC Bin Laden. Enquanto o funkeiro conta com 5.143.683 milhões de seguidores no Instagram, o baiano atingiu 5.173.979 milhões nesta quarta-feira (14), após o resultado do 8º Paredão.