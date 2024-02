Após Paredão, Alane alerta Davi: 'Todo mundo vai querer ser seu amigo'

Após o resultado do 8º Paredão do BBB 24 (Globo), Alane e Matteus conversaram com Davi — que sobreviveu mais uma vez à berlinda — e fizeram um alerta ao baiano.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Alane, Matteus, Bia e Deniziane estavam no Quarto Fada quando o estudante de engenharia afirmou para Davi: "Tu te cuida, porque agora o pessoal vai chegar em ti".