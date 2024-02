Wanessa diz que precisa ir ao Paredão: 'Sei que não sou vilã'

Em um papo com Isabelle, Lucas e Yasmin no BBB 24 (Globo), Wanessa afirmou que não pretende mais fugir do Paredão e explicou os seus motivos.

O que aconteceu

Na conversa, Wanessa disse que só fica longe dos filhos quando sabe que vale a pena: "Estou longe deles para fazer isso? Não vim para isso".