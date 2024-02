Calabreso quer vingança: Lucas é líder e vai indicar Davi

O BBB fez A Fazenda e abraçou a cronologia maluca: abriu o programa de quinta-feira mostrando eventos anteriores ao que já tinha mostrado no programa de quarta-feira. Talvez pela pressão popular, resolveu exibir as falas de Wanessa sobre Davi e a conversa bizarra com Isabelle.

Tá na xepa

A quantidade de horas que os participantes do BBB passam dormindo! Ontem eles acordaram, fizeram o raio-x e voltaram para o berço. Mesmo com essa preparação, duraram pouco na prova de resistência. E um efeito colateral: pouco conteúdo para analisarmos nas diversas lives, vídeos e tuítes que realizamos ao longo do dia! Esse elenco precisa dormir menos para respeitar todo o ecossistema criado ao redor do programa. Chega de soninho!