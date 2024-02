Wanessa detona Davi: 'A agressividade vem dele e ele se sentiu ofendido?'

Wanessa Camargo voltou a criticar Davi no BBB 24 (Globo), dessa vez em uma conversa com Fernanda na área externa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A cantora descreveu uma conversa que teve com o motorista. "Eu falei pra ele uma hora, quando ele estava gritando na sala, eu falei que isso me intimidava e eu tinha medo de falar com ele, porque se ele viesse falar comigo assim, eu ficava nervosa".