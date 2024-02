MC Bin Laden lamenta eliminação da Prova do Líder: 'Foi uma distração'

Após ser eliminado da 8ª Prova do Líder do BBB 24 (Globo) e retornar para a casa, MC Bin Laden desabafou com Giovanna e se mostrou frustrado.

O que aconteceu

Na 8ª Prova do Líder, que foi de resistência e agilidade, Bin esqueceu de segurar o totem da sua bancada antes do término do tempo estipulado. Quando o cronômetro zerou, a produção disparou o alarme.