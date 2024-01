Para Chico, tampouco foi coincidência MC Bin Laden ter sido protagonista de um vídeo em que elogiava Bruna Marquezine, 28, pouco antes de sua confirmação no elenco do programa. "Quando vi aquilo, sabia que ele estaria no BBB! Todo mundo se lembra de como a Marquezine foi importante para a Manu Gavassi na temporada de 2020. Será que ele quis o apoio da protagonista de 'Besouro Azul'?"

Chico disse acreditar, no Central Splash, que a presença de Bin Laden na casa mais vigiada do Brasil tem tudo a ver com seu já ventilado desejo de alterar a própria alcunha artística. "O BBB virou um lugar para o artista ganhar outro nome. A Boca Rosa lançou isso. Ela entrou no BBB querendo ser conhecida como Bianca Andrade, a empresária e blogueira, e conseguiu. O Fred Desimpedidos entrou no BBB ano passado com o mesmo intuito, e virou Fred 'Boco Roso'. Está tranquilo e está favorável para MC Bin Laden finalmente mudar de nome!"

Yasmin Brunet é o maior acerto de Boninho na história do BBB

Yasmin Brunet, 35, está entre os primeiros nomes confirmados no Camarote do BBB 24 (Globo). Ela já havia sido cotada várias vezes para o elenco do programa ao longo dos últimos anos, mas somente agora efetivamente entrou.

Em suas redes sociais, o colunista Chico Barney avaliou como muito acertada a escolha da filha de Luiza Brunet para o reality. "Ouso dizer que Yasmin Brunet é o maior acerto do Boninho em todas as 24 edições do BBB. Ela está pronta, preparada, forjada para entregar entretenimento! Tenho certeza que vai comover o país com equívocos, trapalhadas e muitas emoções lá dentro."