BBB 24: Deniziane é fisioterapeuta e aumentou bumbum antes do reality

Deniziane é fisioterapeuta e foi atleta de vôlei. No esporte, conseguiu patrocínio e uma bolsa de estudos em um colégio particular. Natural de Esmeraldas (MG), mora em Belo Horizonte e saiu de casa aos 18 anos em busca de melhores condições financeiras.

Ela mora com Lucca, seu filho de dois anos, e uma amiga. Deniziane sabe bordar, adora baladas e festas, mas diz que gosta mais ainda de jogar futebol com o filho.

Já ficou com um ex-BBB no Carnaval. Ao gshow, Deniziane disse que já ficou com Diogo Pretto, ex-participante do BBB 11, em um Carnaval em Salvador. Além disso, já trabalhou em eventos com a também ex-BBB Ivy.

Fez remodelação glútea antes do reality. A intenção era deixar o "bumbum mais redondinho" antes de entrar no programa. Agora, diz que essa é a parte preferida de seu corpo. Ela pretende ainda colocar silicone nos seios.

A sister tem uma irmã gêmea chamada Denizienny. Deniziane não gosta do seu nome e prefere ser chamada de Anny. O apelido da irmã é Enny.

Diz que gosta de ser o centro das atenções e é competitiva e agitada. Deniziane também não gosta de quem é "devagar" ou dramático.