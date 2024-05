Chega! Ninguém precisa de um Homem-Aranha com Nicolas Cage

Batman já foi retratado de todas as formas, em todas as linguagens. De Michael Keaton aos bonequinhos da Lego, mesmo com uma série de filmes atualmente em produção com Robert Pattinson, já tem outra sendo desenvolvida em paralelo por James Gunn. Não para!

Do lado da Marvel, o Homem-Aranha é onipresente desde o começo deste século nas telonas. Já foram 8 filmes protagonizados pelo personagem em 3 roupagens diferentes -fora os outros épicos do MCU com a participação de Tom Holland. É muita coisa!

Para piorar, ainda tem o fato de duas empresas diferentes explorarem as possibilidades comerciais do teioso. As participações do Peter Parker no universo compartilhado da Disney ocorrem sob um acordo com a Sony, que adquiriu os direitos cinematográficos do universo do personagem nos anos 1990.

Então você tem toda sorte de coadjuvante chumbrega do herói recebendo tentativas de franquias isoladas. Kraven, Morbius, Madame Teia… A Sony está tentando de todo jeito conseguir replicar a adorável picaretagem que conseguiu com os filmes do Venom. Para nossa sorte, ainda não conseguiu.

Mas agora vem chumbo grosso por aí: a empresa contratou simplesmente o Nicolas Cage para interpretar uma versão alternativa do Homem-Aranha, o Homem-Aranha Noir, em uma série da Prime Video.

Nos quadrinhos, o personagem é uma variante oriunda do famigerado Aranhaverso e a ação ocorre em uma Nova York hipotética de 1933 que, como o nome diz, tem um clima bem noir.