Livro apresenta a arte de Celso Gitahy, pioneiro do graffiti no Brasil

Nesta campanha do Catarse, o livro chegará em suas mãos pelo correio, assinado pelo artista, com uma dedicatória e um carimbo com a imagem de uma das obras do Gitahy. Além disso, as recompensas incluem pinturas originais, com tamanhos e quantidades variáveis e existe ainda a possibilidade de ter uma pintura feita pelo Gitahy em uma parede da sua casa. A chance de ter um pedaço de arte de um talento histórico da cena brasileira. Para citar mais um colaborador do livro, Paulo Klein, crítico e curador de arte: "Ele se confunde com a própria história do graffiti paulistano."

Gitahy não foi o primeiro a usar a técnica nem elementos da cultura pop nas ruas de cidade. Sua influência vinha de uma geração que apareceu ainda nos anos 80. "Quem foi decisivo influenciador nessa época foi o artista Maurício Villaça com seus personagens pops e divertidos. A turma que pintava com stencil foi uma grande referência, Alex Vallauri, Carlos Matuck, Oxi, Hudinilson Jr. E tantos outros amigos foram referências importantes. Inclusive o próprio John Howard com seus traços a mão livre e pequenos "stenceis" incorporados a sua iconografia. A pop art foi uma explosão energética e criativa no horizonte também."

Trabalho de Celso Gitahy Imagem: Divulgação

Enquanto essa geração já estava nas ruas, Gitahy estudava artes plásticas no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Passar do mundo acadêmico para a street art foi natural para o artista. "Pintar na rua foi uma opção viável de continuar com a atividade artística sem necessariamente precisar de títulos acadêmicos e curriculum. Uma arte mais direta e de frente com o público, sem intermediários. A questão da democratização da arte se tornando mais acessível a todos os segmentos sociais foram importantes em minha decisão de ir também para a rua pintar."

Dentro do graffiti, existem algumas técnicas que permitem agilidade e uma reprodução em escala, como o stencil. Esse formato é facilmente identificável, sendo o desenho feito em uma superfície vazada que recebe a tinta e imprime a ilustração na parede. Essa técnica permite que um mesmo desenho seja replicado com exatidão em qualquer lugar. Quem popularizou este tipo de arte no mundo foi o inglês Banksy. No Brasil, quem domina o estilo há mais de 3 décadas é Celso Gitahy. "O stencil surgiu de ver um dos meus irmãos utilizando chapas de pulmão em acetatos para pintar uma caveira num figurino que precisou fazer em uma ocasião para a escola. O recurso de proteger uma parte e expor outra a aplicação de tinta sempre me encantou, tanto pela praticidade, quanto pelo resultado da impressão". Toda essa história pessoal do artista se confunde com a própria história da arte urbana paulistana e brasileira, cuja bibliografia não faz jus ao tamanho enorme da cena. "Celso Gitahy - Uma timeline" pode ser adquirido no site do Catarse.