Autor da estatueta do Oscar tem outro trabalho de peso em Hollywood

Domingo é dia da maior premiação de Hollywood, quando a cidade recebe a cerimônia dos Prêmios da Academia, popularmente conhecido como Oscar. Este é um caso curioso onde o nome do troféu, da estatueta que os ganhadores levam, acabou se popularizando como o nome da premiação. Até hoje há dúvidas sobre a origem deste nome, de quem foi o Oscar homenageado. Do que não há dúvidas é do autor da peça mais desejada do cinema americano.

O escultor Geroge Stanley desenhou a estatueta do Oscar com base em um esboço do diretor de arte do estúdio MGM, Cedric Gibbons, e desde 1929 virou o símbolo e sinônimo da premiação. Já foram produzidas mais de 3 mil dessas peças desde então e pouco se fala do trabalho do escultor que criou esse ícone do cinema que aparece um dia por ano. Durante os outros dias, no entanto, é possível ver sua produção em uma escala bem maior e no espaço público da cidade.

Talvez a mais clássica casa de shows da cidade é o Hollywood Bowl, que já recebeu os Beatles, The Who, The Doors e o grupo humorístico Monty Python, para citar apenas algumas das lendas que já pisaram ali. Na entrada da casa na avenida North Highland existe uma fonte com esculturas de autoria de Stanley.