A escultura mais popular do mundo é brasileira e é exposta no Carnaval

Apesar de o bloco ter surgido em 1978, foi somente em 1995 que a escultura apareceu para virar símbolo do desfile. Justamente um ano após o Guiness Book reconhecer o Galo da Madrugada como o maior bloco de Carnaval do planeta, com seu 1,5 milhão de foliões desfilando pelas ruas do centro da cidade na época.

Todo Carnaval o galo ganha novas cores, caras e homenagens. A street art foi a inspiração da vez no ano de 2017, com o jornalista e grafiteiro Flávio Barra. A decisão de trazer alguém da arte urbana para a decoração do maior símbolo do Carnaval do Recife gerou críticas de vários lados. A ideia da prefeitura para aquele ano fez com que o último responsável pela confecção do galo, Sávio Araújo, se afastasse do projeto. A proposta era uma escultura cinza para ser toda grafitada. Coube, então, a Flávio Barra a responsabilidade pelo galo naquele ano. Isso gerou críticas também dos grafiteiros, que questionaram a representatividade do artista escolhido para a cena local.

A escultura do Galo da Madrugada foi idealizada pelo artista Leopoldo Nóbrega Imagem: Aldo Carneiro/Futura Press/Estadão Conteúdo

Entre os artistas que já assinaram a criação, destaque para Walther Holmes, Mestre Tonho e Leopoldo Nóbrega, que esse ano assina novamente o galo, que homenageia os idosos e o manto Tupinambá (aquele que a Dinamarca pretende devolver ao Brasil esse ano). O abre-alas do bloco começa a partir das 7h na ponte Duarte Coelho, no Recife, e o galo seguirá ali até a Quarta-feira de Cinzas. Se tiver algum folião em Florença e queira ver a outra escultura, o museu Galleria dell'Accademia estará aberto durante todo o Carnaval — e com um público muito menor.