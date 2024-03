Artes interativas mudam bairro inóspito no Canadá

Você já ouviu o som da cidade? Quem mora em grandes metrópoles deve identificar esses sons com carros e máquinas. Quem mora no interior, com pássaros, cachorros, gatos. Já para quem mora em Ontário, no Canadá, o som da cidade é cheio de música e melodia.

O efeito é resultado de duas novas instalações artísticas do coletivo Daily tous les jours (diarimente todos os dias, em livre tradução). O local escolhido foi o Gaslight District, uma área desabitada até pouco tempo e recém revitalizado. O bairro que carrega seu passado industrial no nome hoje é reduto de empresas de tecnologia e de uma universidade. E agora de uma praça cheia de som e arte.

A primeira das intervenções do coletivo artística se chama Hello Hello. Simples como seu nome, a instalação consiste de uma base com três microfones. Quando todos são usados ao mesmo tempo, o resultado é um tom harmônico nos falantes. A interação se dá também em um arco luminescente de aproximadamente 12 metros de altura que se ilumina conforme os microfones são acionados, criando uma animação em tempo real de luz e melodia. Para os criadores, usar a voz humana para criar pontes musicais entre as pessoas é um convite à conexão além das palavras.