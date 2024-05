Livro 'A Vida é um Tchan' conta a história do empresário Mauro Cardim

A Garimpo Editorial lançará, no dia 19 de junho, na Galeria Robson Britto, em São Paulo, o livro "A Vida é um Tchan", uma biografia do empresário Mauro Henrique Neves Cardim. Escrita por Achel Tinoco, poeta e escritor paraense, a obra proporciona aos leitores uma jornada pela vida de Cardim, desde suas origens, quando precisou ser emancipado aos 16 anos para poder trabalhar, até se tornar uma figura central no cenário cultural e empresarial do Brasil.

Mauro Cardim Imagem: Reprodução

Nomes como Grupo É o Tchan (Compadre Washington, Beto Jamaica, Débora Brasil, Jacaré e Carla Perez), Ivete Sangalo, Tati Alves e Tenison Del Rey ganharam destaque pelas mãos de Mauro, que envolveu a criação de blocos carnavalescos e a promoção dos famosos concursos da loira e da morena do É o Tchan.