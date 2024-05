Conheça o ator considerado a grande aposta da geração

Daniel Rangel, de 28 anos, vive um momento de grande destaque na sua carreira. Após consagrar-se como grande grande aposta da sua geração com seu papel em Amor Perfeito (2023), o ator agora celebra mais um personagem de sucesso em sua carreira com o Guto em Família é Tudo, atual novela das 19h da TV Globo. O nerd tímido foi ganhando espaço aos poucos na trama e hoje é um dos personagens favoritos do público. O ator celebra esse sucesso do seu trabalho e revelou acompanhar a repercussão nas redes sociais.

"O Guto foi um grande presente na minha carreira", diz. "Ele vem logo depois do Júlio [de Amor Perfeito], que era um personagem totalmente diferente, que era muito seguro de si e profissional. Ele já chegava se impondo e colocando uma banca de ser um puta advogado, e sabia o que queria", complementa. "Fazer um personagem agora como o Guto, que é o oposto disso, que ainda está descobrindo tudo, que ainda é virgem, que não consegue se declarar pra mulher que ama, que é estagiário, está sendo muito bom, é bom poder dar vida a um personagem tão diferente do Júlio", segue. Daniel também comentou sobre a torcida fervorosa nas redes sociais pelo possível casal do seu personagem com a Lupita, afirmou acompanhar e que busca responder os comentários dos fãs na internet.