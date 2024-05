Livro conta bastidores da vinda de Michael Jackson para o Brasil

Com mais de quatro décadas dedicadas à produção de shows e eventos, Dody Sirena se consagrou como um dos principais impulsionadores do mercado de entretenimento no Brasil. Agora, a trajetória do profissional que trouxe ao país nomes como Michael Jackson, Van Halen, Guns´N Roses, Rod Stewart e David Copperfield é contada na biografia "Dody Sirena: os bastidores do show business".

Imagem: Divulgação

Assinada pela jornalista Léa Penteado e publicada pela Matrix Editora, a obra revisita a jornada do empresário desde as origens humildes no interior do Rio Grande do Sul e desvenda sua vocação empreendedora, que floresceu ainda na adolescência. Aos 19 anos, Dody fundou a DC Set ao lado do amigo Cicão Chies. O negócio, que nasceu da repercussão das festas dançantes que a dupla realizava em terras gaúchas, é hoje um hub de inovação que produziu apresentações de Paul McCartney, Coldplay, Shakira, U2, Ed Sheeran e Harry Styles.