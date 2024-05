São Paulo foi o destino de viagens mais vendido em 2023

A cidade de São Paulo foi o destino turístico nacional mais vendido em 2023, segundo a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), entidade que reúne as maiores empresas do setor. É a primeira vez que um destino turístico fora do Nordeste aparece na liderança do ranking. Maceió e Porto Seguro ficaram em segundo; Porto de Galinhas e Recife em terceiro.

São Paulo Imagem: Reprodução

O anúncio ocorreu durante o lançamento do anuário 2024 da Braztoa, na segunda-feira (20). O resultado é ainda mais surpreendente devido às características do mercado: São Paulo (capital e interior) são os dois principais emissores (exportadores) de turistas, sendo quase sempre os mercados mais importantes para os destinos de lazer — de sol, praia e natureza.