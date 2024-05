Coleção de arte sacra e acervo exclusivo da história do Brasil vão a leilão

No próximo sábado, dia 25 até o dia 2 de junho, acontece em São Paulo uma das maiores exposições que contempla uma ampla e raríssima coleção de arte sacra dos séculos 18 e 19, além de grande acervo de peças imperiais, coroas de prata, brasões, conjunto de peças de porcelana da China e da Inglaterra, quadros e livros, pertencentes ao Espólio de José Celestino Monteiro de Barros Bourroul. Os itens serão posteriormente leiloados nos dias 3, 4, 5 e 6 de junho.

Ermida Imagem: Dutra Leilões/Divulgação

A exposição e o leilão que conta com imagens do Mestre Valentim, da Santa Gertrudes e de São Pedro de Alcântara datadas do século 18, dentre outras importantes imagens, organizado por uma das maiores casas de leilões do país, a Dutra Leilões, também se destaca uma coleção de Prata Brasileira, Custódias, Navetas e o exclusivo Piano de Antonin Petrof, de 1/4 de cauda, em madeira nobre envernizada da Checoslováquia do século 20, dentre outros 640 itens que estarão disponíveis para os amantes da história e arte do Brasil.

Mestre Valentim Imagem: Dutra Leilões/Divulgação

Entre os pontos altos ligados diretamente à história do Brasil destaca-se o Capacete de D. Pedro I da Imperial Guarda de Honra, o Brasão Imperial Cetro e a Mão da Justiça em mármore estatuário, uma raríssima Ermida em madeira policromada e dourada do século 18, dentre outras importantes peças.