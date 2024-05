Elly Poloni recebe o Troféu Destaque 2024

Kelly Carmona e Elly Poloni Imagem: Elly Poloni/Divulgação

A premiação do Troféu Destaque 2024 aconteceu no mês de abril, no hotel The Dolder Grand, um dos 5 mais importantes de Zurich. Nesta edição, o mestre de cerimônias foi o ator e apresentador Rodrigo Faro, e foi transmitida pela Record TV Europa.