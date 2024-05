De noiva, Carol Batista desfila para a White Hall

A modelo Carol Batista e suas filhas com o jogador Kaká, Ester e Sarah serão destaque, nesta quinta (23), no desfile da marca White Hall, na feira Casar, no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo.

Carol Batista Imagem: Divulgação

Da coleção "Mon Jardin Le Plus Fleuri" surgiu a collab pela estilista Lívia Colucci e Carol Batista em uma co-criação do modelo "Reviver", uma leitura de como seria seu vestido se hoje se casasse novamente. A coleção também contará com 4 modelos kids com toque de delicadeza e modernidade. Cada modelo leva o nome da dupla de filhas de Carol e Lívia: Sarah, Ester, Martina e Lorena. Uma continuação da história que começou com Carol noiva no atelier e continua agora com suas filhas