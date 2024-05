Brunete Fraccaroli na maior mostra arquitetônica da América Latina

A arquiteta Brunete Fraccaroli marcou presença na maior mostra arquitetônica da América Latina. Esse ano, a profissional recebeu o desafio de criar um projeto em 80m².

Brunete Fraccaroli Imagem: Divulgação

Como marca registrada, Brunete desenvolveu um ambiente colorido, moderno, sustentável, e com viés artístico, que nomeou 'Transcendendo Épocas'. A ideia do projeto que conta com living, cozinha, sala de jantar, banheiro e dormitório, foi representar um espaço atemporal, caminhando pelo presente, apresentando o futuro com novas tecnologias, conforto, e modernidade, sem perder de vista o aconchego, e a identificação com o passado.