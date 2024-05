Kevin Costner, Demi Moore e Furiosa dominam o Festival de Cannes

O Festival de Cannes, um dos eventos cinematográficos mais importantes do mundo, teve início no dia 14 de maio, reunindo grandes nomes da indústria e atraindo a atenção do público global. A Taboola, líder global em recomendações de conteúdo na open web, aproveitou a oportunidade para analisar os dados de leitura globais da sua rede e identificar quais filmes, atores e diretores da programação despertaram o maior interesse do público ao longo da primeira semana do festival.

Kevin Costner e Demi Moore Imagem: Reprodução

Kevin Costner se consolidou como uma das maiores atrações do festival. O ator e diretor gerou um burburinho considerável na internet, com 817 mil pageviews em seu nome (parâmetro utilizado para medir a visibilidade de um site ou nome) e 230 mil para o longa "Horizon: An American Saga - Part 1", novo faroeste dirigido e protagonizado por ele.