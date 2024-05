Cantora lírica brasileira se apresenta com Andrea Bocelli

A cantora lírica e compositora Giovanna Maira, que perdeu a visão com um ano de idade devido a um Retinoblastoma, fará uma participação especial no show do tenor Andrea Bocelli, onde cantarão "Con te Partirò". O evento, intitulado Gala de Amor, será realizado no dia 23 de maio no Hotel Rosewood São Paulo, em benefício do Hospital do Amor.

Imagem: Divulgação

A canção escolhida é um clássico italiano crossover, escrita por Francesco Sartori e Lucio Quarantotto. Esta foi a primeira canção cantada por Andrea Bocelli no Festival de San Remo de 1995 e foi gravada em seu álbum do mesmo ano.