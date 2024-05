Livro de Alba Michele traz um mergulho nas complexidades do RJ

A trama, com 10 capítulos, não só captura as nuances da vida cotidiana, mas também aborda questões sociais profundas, incluindo transexualidade, HIV, gravidez na adolescência, homoafetividade, política, racismo, branquitude, tráfico, religião, classe social e uma série de temas que existem em qualquer comunidade. Além disso, o livro apresenta uma inovação com seu formato de streaming, oferecendo aos leitores uma experiência de uma leitura dinâmica e envolvente em forma de roteiro.

Mas a inovação não pára por aí. "Terra Prometida" traz uma novidade com QR code que dá acesso à trilha sonora da futura série inspirada no livro, entre elas "Anjos caídos", de Morcego e Maria, filha da autora, "Assim", de Pino Gomes e Catiucia, e "Onde estarás", de Delacruz, genro de Alba.

"Quero de verdade, que você torne esse livro sua Bíblia (sem heresia, mas em um sentido de utilizá-lo como aprendizado), torne em seu livro de cabeceira, a cada vez que se sentir em um deserto, pense: TEM SAÍDA! Busque a porta, pegue a chave e siga o seu destino. A vida nunca será um mar de rosas! A vida é sobre desertos, sobre descidas e subidas, mas acima de tudo, sobre uma energia sobrenatural que você pode chamar de Universo, Deus de Israel, Oxalá, Buda, Shiva, Alá… No final todos precisam se encontrar numa encruzilhada, para que se tornem donos de seus próprios destinos porque somos livres para nossas escolhas, mas não escapamos de nossas consequências", afirma a autora.

"Terra Prometida" estará disponível no site da Emó Editora e o lançamento oficial será no dia 24 de maio na Livraria da Travessa, no Barra Shopping, Rio de Janeiro. Este é um romance que promete emocionar, inspirar e provocar reflexões sobre a complexidade da vida nas comunidades urbanas do Rio de Janeiro.