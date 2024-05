Fábio Porchat cria novo sabor de sorvete

Nesta sexta-feira (24), Fábio Porchat estará na Momo Gelato do Leblon, no Rio de Janeiro, entre 15h e 18h, para realizar o lançamento do sabor que idealizou, "Pão do Fábio". O apresentador recebe convidados para experimentar o gelato de mel com especiarias recheado com doce de leite argentino e coberto com lascas de chocolate, que estará disponível nas lojas do Rio e de São Paulo até o fim de junho, com parte da venda revertida para Unifavela.

Fábio Porchat e o gelato "Pão do Fábio" Imagem: Reprodução

Fábio aceitou o convite da gelateria do empresário Walter de Mattos para a campanha "10 Anos com Sabor de Afeto", já que essa tem como principal ação convidar admiradores da marca para criarem um gelato, e ainda reverterem para uma causa social que seja de seu desejo. Porchat optou pela UniFavela, instituição que já apoia e está localizada no Complexo de Favelas da Maré, onde oferece formação educacional e desenvolvimento sociocultural aos moradores.