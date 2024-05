Sandy esgota ingressos em menos de 24h. 100% da renda será revertida ao RS

Sandy abriu vendas de dois shows na capital paulista nos dias 15 e 16 de junho, no Espaço Unimed, revertendo toda a renda em doações em prol do Rio Grande do Sul e teve os ingressos dos dois dias esgotados em menos de 24h. Os shows marcam também uma pausa na agenda da artista por tempo indeterminado.

A decisão de doar 100% da renda com dos shows foi anunciada na última terça-feira (07) pela cantora em um vídeo no seu perfil do Instagram: "Estou passando aqui para me unir a estes milhares, milhões de corações espremidos com tanta tristeza com esta devastação no Rio Grande do Sul. Eu já ajudei, fiz algumas doações, divulguei algumas maneiras de ajudar, mas senti que eu precisava e podia fazer mais. Eu estava para anunciar duas datas de shows, anunciar que vou fazer uma pausa dos palcos, e queria me despedir melhor do meu público, estar perto, dar um grande abraço sonoro. E aí resolvi ressignificar este momento e vou doar toda a renda que a gente adquirir com a venda dos ingressos dos dois shows em prol do Rio Grande do Sul. Estou vendo com a minha equipe a melhor forma de fazermos esse dinheiro chegar para as pessoas", explicou a cantora.