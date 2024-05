Kyra Gracie lança livro com bastidores da sua história

Este é a segunda publicação de Kyra, que no ano passado, pela Ciranda Cultural, lançou o infantil "Um Golpe de Respeito", em parceria com Malvino Salvador e com a jornalista Agatha Lemos.

Mãe de três crianças, Kyra criou cursos específicos para este público, para trabalhar as questões do bullying. Ela também oferece o curso de autodefesa, que ensina técnicas para mulheres de todas idades conseguirem sair de situações de risco e violência no dia a dia.

"São cursos livres, com quatro aulas cada, que podem ser encaixados nos fins de semana ou horários alternativos para não interferirem na já tão atribulada rotina diária", explica Kyra.