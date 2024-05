Autopatrocínio para green cards baseados em emprego

Por: Flávia Santos Lloyd

No contexto atual da legislação de imigração dos EUA, obter um green card com base no emprego pode ser um grande passo para estrangeiros que querem construir carreiras nos EUA. Entre as várias opções disponíveis, o autopatrocínio para um green card baseado em emprego se destaca como uma opção que concede aos indivíduos a capacidade de patrocinar sua própria jornada de imigração, uma oportunidade especial para profissionais experientes.