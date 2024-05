O Selo Editorial Série Mulheres ganha mais uma edição

O Selo Editorial Série Mulheres, uma iniciativa da Editora Leader sob a liderança da CEO Andreia Roma, anunciou nesta terça-feira, 7 de maio, que o segundo volume do livro "Mulheres na Saúde" será coordenado por Janete Vaz. Janete, uma renomada bioquímica, é cofundadora do Grupo Sabin, uma rede de laboratórios de saúde presente em 17 estados brasileiros. Essa série, que já lançou mais de 50 títulos e está registrada em mais de 170 países, destaca-se por promover a representatividade feminina em diversos setores, consolidando-se como um marco significativo na literatura brasileira.

Andreia Roma e Janete Vaz Imagem: Divulgação

A escolha de Janete Vaz para curadora deste volume reforça o compromisso do selo em trazer figuras femininas inspiradoras e de impacto para o cenário nacional e internacional. "A escolha de Janete Vaz para este volume foi uma decisão natural, considerando seu papel emblemático na saúde e seu poder de influência e inspiração para as futuras gerações", afirmou Andreia Roma. Com o lançamento previsto para o próximo semestre, "Mulheres na Saúde" promete ser mais um sucesso de crítica e público, inspirando leitores em todo o mundo.