Casa Hope promove almoço de apresentação da Feijoada Solidária

No dia 9 de junho, a Casa Hope fará a sua Feijoada Solidária no Tivoli Mofarrej, em São Paulo. O evento contará com um show tributo ao Tim Maia, com seu filho Léo Maia e participação especial de Afonso Nigro.

Silvia Vinhas, Cláudia Bonfiglioli e Sandra Digenio Imagem: Divulgação

Na última quinta-feira (09), as madrinhas e os padrinhos se reuniram em um almoço especial a convite de Claudia Bonfiglioli, fundadora da instituição, e de Fernando Rizzolo, presidente executivo, para darem início às vendas. O grupo Unip Objetivo já abraçou a causa através de sua reitora Sandra Digenio. Se você deseja patrocinar ou comprar convites, entre em contato pelo telefone 5056-9700.