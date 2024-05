Leandro Lima viverá Elvis Presley em montagem brasileira

"Elvis: A Musical Revolution", biografia romanceada e recriada em forma de musical para contar a história de um dos maiores ícones da música mundial, já tem seu protagonista nacional: o ator, modelo e cantor Leandro Lima, conhecido do grande público por suas participações em novelas, como Levi na nova versão de "Pantanal" (2022) e o delegado Marino em "Terra e Paixão" (2023). Com direção, versão e adaptação de Miguel Falabella, o musical é apresentado por um contrato especial com a Broadway Licensing, LLC e chega a São Paulo em agosto.

Leandro Lima Imagem: Divulgação

Já em cartaz em cidades da Austrália e Estados Unidos, "Elvis: A Musical Revolution" é o primeiro espetáculo do gênero que traz para o palco as músicas e histórias originais da vida complexa e revolucionária de Elvis Presley. O espetáculo traz em sua trilha sonora os grandes sucessos atemporais de diversas fases da carreira do astro, que inclui canções como "Jailhouse Rock", "Hound Dog", "Heartbreak Hotel", "Love Me Tender" e "Suspicious Minds", entre muitas outras.