Niazi Chohfi faz campanha de entrega de cobertores para o Rio Grande do Sul

Quase 1,5 milhão de pessoas no Rio Grande do Sul foram afetadas pelo desastre climático que assolou todo estado após o alto volume de chuvas nos últimos dias. Para ajudar às vítimas das enchentes sem precedentes, a Niazi Chohfi criou uma campanha de entrega de cobertores e mantas. Os interessados em doar e não têm peças suficientes em casa podem adquirir os itens com preços a partir de R$ 15,90.

Imagem: Divulgação

Para comprar, basta entrar no site oficial, escolher a peça, a quantidade e clicar em "doação". A transportadora da própria Niazi Chohfi irá coletar as peças diretamente do depósito da empresa e embarcar como DOAÇÃO para a prefeitura de Porto Alegre.